اليونان تشهد أكبر حرائق غابات تسجل في الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن تسجيل دولة اليونان الواقعة أقصى جنوب أوروبا، أكبر حريق غابات يسجّل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تعمل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على تعبئة نحو نصف أسطولها الجوي المشترك لمواجهة هذا الأمر.

إرسال 11 طائرة ومروحية

وذكرت شبكة يورو نيوز، أنه تم إرسال 11 طائرة ومروحية من الأسطول الأوروبي لمساعدة اليونان في مكافحة النيران المستعرة في محمية داديا الوطنية في شمال مدينة ألكسندروبولي، مع 407 عناصر إطفاء، بحسب تصريحات الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بالاج أويفاري.

الحريق مازال خارج السيطرة

في الوقت نفسه، أوضح جهاز الإطفاء اليوناني لوكالة «فرانس برس»، أن الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة في المحمية، التي تعد ملاذا لأنواع نادرة من الطيور واندلعت الحرائق فيها بامتداد 10 كيلومتر.

سعي أوروبا لتشكيل جناح جوي مستقل

وترجع اليونان حرائق هذا الصيف إلى التغيرات المناخية الحادثة، ولدى الاتحاد الأوروبي أسطولا يضم 24 طائرة وأربع مروحيات مقدمة من الدول الأعضاء لمكافحة الحرائق في الاتحاد وفي الدول المجاورة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على إنشاء جناح جوي مستقل بتمويل من الاتحاد الأوروبي يتكون من 12 طائرة، وسيكون جاهزًا للعمل بكامل طاقته بحلول العام 2030.

حرائق في صيف 2023 في اليونان

وتسببت الحرائق في قطع السياح في اليونان إجازاتهم السياحية وإعلان الدولة تعويضهم في خريف 2024 بسبب إندلاع حرائق شديدة طوال صيف 2023 الحالي وسط إجلاءات مستمرة للسكان.