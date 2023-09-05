أمطار اليونان تتسبب في مقتل شخص بعد السيطرة على حرائق الغابات

قالت إدارة الإطفاء في اليونان اليوم الثلاثاء، إن مياه الأمطار الغزيرة فاضت بالمنازل والطرقات، ولقي رجل حتفه بعد انهيار جدار؛ جراء أحوال الطقس السيئة، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

وتجتاح العاصفة دانييل غرب ووسط اليونان منذ أمس الاثنين، مما أطلق مئات الاستغاثات الهاتفية لخدمات الطوارئ لطلب شفط المياه، وهو ما جاء بعد أيام من السيطرة على حرائق غابات اندلعت في شمال البلاد واستعرت لما يزيد على الأسبوعين.

وقال مسؤول من إدارة الإطفاء لـ«رويترز»: «مات الرجل بعد انهيار جدار قرب مدينة فولوس، على الأرجح بسبب الطقس السيئ» دون أن يفصح عن مزيدا من التفاصيل.

وذكرت وكالة أنباء أثينا أن الجدار انهار أثناء محاولة الرجل، وهو مربي ماشية، الوصول إلى قطيعه، وأسفرت السيول في اليونان عام 2017 عن مقتل 25 شخصًا وتشريد المئات.