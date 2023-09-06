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بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية

كتب:

أسماء زايد
02:44 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

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