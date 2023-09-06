بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية كتب: أسماء زايد 02:44 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: السيسي يكلف مدبولي برئاسة المجلس القومي للسكان الأمم المتحدة تشكر مدبولي على جهود مصر في «الهابيتات» مدبولي: 4 تريليونات دولار سنويا حجم التمويل الدولي المطلوب لتحقيق الحياد الكربوني مدبولي يصل القاهرة عقب مشاركته باجتماعات قمة أفريقيا للمناخ في نيروبي مدبولي الحكومة مجلس الوزراء العاصمة الإدارية بقلم أسماء زايد