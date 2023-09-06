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مدبولي يصل القاهرة عقب مشاركته باجتماعات قمة أفريقيا للمناخ في نيروبي

كتب:

أسماء زايد
10:52 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدًا من العاصمة الكينية نيروبي، عقب مشاركته في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي عقدت تحت عنوان «تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم».

وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمتين بجلسة أجندة المناخ الدولي، وجلسة الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ.

وعلى هامش المشاركة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس جمهورية كينيا، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما استقبل مدبولي مبعوث الرئيس السيريلانكي والوفد المرافق له، وتفقد كذلك المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية.

ومن المقرر أنَّ يترأس مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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