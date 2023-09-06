وزير العدل يصدر حركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة

أصدر المستشارعمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 5173 لسنه 2023 بحركه التنقلات الخارجيه لهيئة قضايا الدولة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة.

توزيع الحركة بما يراعي مصلحة العمل والمستشارين

وقال المستشار هاني محمد علي، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، إنه بناءً على توجيهات المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، تمت مراعاة الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية في حركة التنقلات، بما يتفق مع حاجة ومصلحة العمل والصالح العام.

موعد تنفيذ الحركة

وأضاف أن المستشارة يمنى رضا بدير، وكيل الهيئة مسئول إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة، من أعدت الحركة، وجرى تثبيت من سبق ندبهم العام الماضي، وسيبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الأحد 17 سبتمبر 2023.