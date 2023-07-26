صرف مساعدات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية من ذوي الظروف الإجتماعية والصحية الصعبة، لمساعدتهم على تحمل نفقات العلاج وأعباء الحياة المعيشية، بالإضافة إلى توفير سيارة لأصطحاب الحالات إلى مستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات الطبية.

لقاء محافظ المنوفية اليومي بالمواطنين

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم، واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظا على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام.

حل مشكلات المواطنين في بركة السبع وشبين الكوم

واستمع المحافظ لشكوى مواطن بناحية قرية أبو مشهور مركز بركة السبع يتضرر من إيقاف بطاقة التموين الخاصة به، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ببحث الشكوى بالتنسيق مع مديرية التموين والعرض عليه لاتخاذ اللازم وموجها بصرف لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفه الاجتماعية.

وكلف المحافظ المستشار الهندسي بدراسة طلب ممثل إحدى المدارس الخاصة بحى غرب شبين الكوم يلتمس الموافقة للحصول على ترخيص لتطوير المدرسة وإضافة طابقين لزيادة عدد الفصول والنهوض بالعملية التعليمية، والعرض عليه وفقا للوائح والضوابط المنظمة لذلك.