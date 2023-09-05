رئيس قضايا الدولة يبحث التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

استقبل اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمبنى الهيئة بالمهندسين.

بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئتين

تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئتين بما يحقق الصالح العام في مجال تطوير وتدريب ورفع كفاءة مستشاري الهيئة في العمل.

أهم الحضور في لقاء الفخراني وراغب

حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس ادارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على المستشار رئيس الهيئة، والمستشارة يمنى رضا بدير مسئول إدارة تسكين وتنقلات مستشاري واعضاء الهيئة، والمستشارة مي مروان الأمين العام المساعد.