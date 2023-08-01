محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، مساعدات مالية وكراس متحركة ولحوم ومواد غذائية، لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بتكلفة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم يد العون والمساعدة للحالات الأكثر استحقاقا لتوفير حياة كريمة لهم، واستكمالا لسلسلة «رد الجميل» التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

حضر اللقاء محمد موسى، نائب المحافظ، وممثلي الجهات المعنية بمديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

تفاصيل لقاءات محافظ المنوفية بالحالات الإنسانية

وخلال اللقاء، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك اللقاءات وتلبية مطالب المواطنين، والمساهمة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم، مؤكدا أن مكتبه مفتوح دائماً للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، وتقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية كافة للحالات الإنسانية، لاسيما الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة.

وأجرى المحافظ حوارا مع الحالات الإنسانية كل على حدة، للاستماع إلى مطالبهم، ووجه بتحويل 10 حالات مرضية إلى مستشفى الجامعة والمخ والأعصاب ومستشفى قويسنا وتلا المركزي، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، واتخاذ اللازم بشأنهم.

توفير علاج للحالات المريضة في المنوفية

كما وجه المحافظ بإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لـ7 حالات، لإجراء التدخل الطبي اللازم، وتوفير العلاج المناسب لهم، مراعاة لظروفهم المعيشية ومخاطبة التأمين الصحي حيال 3 حالات يحتاجون إلى توفير العلاج المناسب لهم.

وواصل اللواء أحمد ابو ليمون توجيهاته لمديرية التضامن الإجتماعي، بضرورة بحث إمكانية صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الظروف الصعبة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب المواطنين عن بالغ سعادتهم بتلك اللفتة الانسانية، وحرص المحافظ على إدخال البهجة إلى قلوبهم، واهتمامه للاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.