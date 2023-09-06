الخارق والفضائي.. لمن يبتسم الحظ في قائمة المرشحين لـ«بالون دور»؟

رحلة عمرها 12 شهرًا، قاربت على الانتهاء بإعلان أسماء المرشحين لحصد «بالون دور» كأفضل لاعب في العالم على مدار الموسم المنقضي، لكنها ستكون فريدة من نوعها تلك المرة بعد الاحتكام إلى منافسات كأس العالم 2022، ضمن معايير تقييم التتويج بالجائزة.

ليونيل ميسي الأقرب

ليونيل ميسي يأتي ضمن أبرز المرشحين المحتملين للحصول على جائزة «بالون دور» للمرة الثامنة، وذلك بعد تتويجه بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه رفقة منتخب الأرجنتين، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، إلى جانب السجل التهديفي الاستثنائي بتسجيل 42 هدفًا وتقديم 26 تمريرة حاسمة، ورفع كأس السوبر الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

هالاند ينافس ميسي

النرويجي الخارق إيرلينج هالاند ضمن الأسماء التي تطرح ذاتها بقوة في المنافسة على اللقب، بعد موسم استثنائي، حصد خلاله جميع الإنجازات الممكنة، على المستويين الفردي والجماعي، رغم فشله في قيادة منتخب بلاده إلى كأس العالم.

هالاند على مدار الموسم المنقضي، والذي كان الأول له بقميص مانشستر سيتي، سجل 56 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة كما حصد الثلاثية التاريخية مع الفريق السماوي، بالتتويج بألقاب «دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي».

البطولات القارية تهدد مبابي

كيليان مبابي يأتي ضمن الأسماء المرتقب دخولها في سباق الحصول على لقب أفضل لاعب في أوروبا الموسم المنقضي، بعد المساهمة في قيادة فريقه إلى نهائي كأس العالم 2022، إلى جانب تتويجه بلقب هداف البطولة، وعلى مستوى جميع البطولات، سجل كيليان مبابي 55 هدفًا و14 تمريرة حاسمة، لكن الفشل في تحقيق أي بطولة قارية قد يجعله يبتعد عن المركز الأول بترتيب اللاعبين الأفضل.

الأرقام تخرج محمد صلاح من المشهد

محمد صلاح بشكل كبير لن يكون ضمن الأسماء المرشحة للحصول على جائزة فردية، خاصة أن الموسم المنقضي، لم يحقق الفرعون المصري أي إنجازات سواء على المستوى المحلي أو القاري، إلى جانب الألقاب الفردية التي ابتعد عنها، بسبب تراجع مستوى الفريق الذي فشل في التعاقد.

بنزيما مهدد بفقدان لقبه

كريم بنزيما الذي أنهى مسيرته مع ريال مدريد بنهاية الموسم المنقضي، يعد ضمن الأسماء المرتقب ظهورها في القائمة المقرر الإعلان عنها خلال ساعات، وذلك بعد تسجيل 31 هدفًا وتقديم 6 تمريرات حاسمة، إلى جانب رفع الألقاب الثلاثة كأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، لكنه فشل في الذهاب بعيدًا بدوري أبطال أوروبا، ما قد يمنعه من الحفاظ على لقب أفضل لاعب في العالم الذي حصده الموسم المنقضي.