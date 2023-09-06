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عاجل.. ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة الأخير لمحمد صلاح

كتب:

أحمد أبوالليل
01:46 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو عبر موقع «تويتر»، متغزلا في لاعبه المصري محمد صلاح، وذلك رغم محاولات اتحاد جدة السعودي الحصول على الفرعون من الريدز، قبل ساعات من إغلاق  فترة الميركاتو الصيفي الحالي في السعودية.

حساب ليفربول يتغزل في محمد صلاح بعد عرض اتحاد جدة الأخير

وقال حساب ليفربول على تويتر في مقطع فيديو لمحمد صلاح: «10 مساهمات تهديفية للملك المصري في 10 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لا تلوموني بحبه».

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بقلم أحمد أبوالليل