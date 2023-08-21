باحث في الحركات الإسلامية لـ«الشاهد»: تضخيم دور الإخوان بحرب فلسطين أكذوبة

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ جماعة الإخوان ضخمت دورها في حرب فلسطين 1948، فقد شاركت الجماعة بأعداد ولم تشارك في الحرب بشكل فردي، ولم تقاتل وحدها.

حركات وطنية مصرية شاركت في حرب فلسطين

أضاف «أحمد»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ حركات وطنية مصرية والجيش المصري، شاركت في حرب فلسطين، ومن بينها بعض شباب الجماعة، ولكن جعل الذي جرى في فلسطين كله كان من الإخوان ليس صحيحا.

وتابع الكاتب والباحث، أن تضخيم دور الإخوان في الحرب كان من بين الأكاذيب التي كان هناك مبالغة في تصديرها وتقديمها للناس، مشددًا على أنها لم تكن حرب إخوان.

عقيدة استخدام العنف

وشدد على أن استخدام العنف ضد الآخر المصري والسياسي، وعدم استبداله بالحوار والخلاف القانوني، كان عقيدة بذرت بذورها في كتاب حسن البنا ونهاية الثلاثينيات، وجرى تأصيلها من خلال الفعل المسلح في فترة الأربعينيات، ثم اكتملت في زمن الرئيس جمال عبدالناصر.