رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بنسبة نجاح 96.43%

كتب:

إسراء سليمان
12:04 م | الخميس 17 أغسطس 2023
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بقسميها (‏العلمي - الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 96.43%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 100%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 97.56%.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين 93.95%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏81.08% بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.

اقرأ المزيد:

الخامسة في الثانوية الأزهرية بسوهاج: «كنت بذاكر 10 ساعات والقرآن سبب تفوقي»

تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في الشرقية

بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية السبت المقبل

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني السبت المقبل

وكيل الازهر يطالب بإحالة القائمين على فيلم "حلاوة روح "للمحاكمة بتهمة إفساد الشباب
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.