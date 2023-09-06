باق 28 يوما على انتهاء الحملة.. اعرف خدمات «100 يوم صحة»

نوهت وزارة الصحة، عن موعد انتهاء خدمات حملة 100 يوم صحة، مناشدة المواطنين بسرعة الاستفادة من خدمات المبادرة قبل انتهائها، وذلك في بيان لها،مؤكدة أنه باق 28 يوما على انتهاء حملة 100 يوم صحة.

وعلقت وزارة الصحة والسكان، في بيانها قائلة: «ماتفوتش الفرصة وانزل دلوقتي اكشف واطمن على صحتك بالمجان».

خدمات 100 يوم صحة

ويمكن الاستفادة من خدمات 100 يوم صحة يوميا من 9 صباحًا لـ9 مساءً الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم 15335.

خدمات مبادرة 100 يوم صحة

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز خدمات حملة 100 يوم صحة، التي ستجدها في الأماكن الحيوية، والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة، وفقا لما كشفته وزارة الصحة في بيان لها.

التطعيمات

اللقاحات العلاجية المختلفة.

خدمات الصحة الإنجابية

وتشمل خدمات المبادرة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان.

دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي

توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي

توفير سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية

توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة

وتضم المبادرة أكثر من 500 قافلة، و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية.

توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام