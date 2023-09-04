«عبدالغفار»: تقديم 410 آلاف و676 خدمة بمبادرة 100 يوم صحة خلال 24 ساعة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 410 آلاف و676 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأحد 3 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و630 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 29 ألفا و276 خدمة.

مبادرة الرئيس «100 صحة»

وأضاف «عبدالغفار»، أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ4 آلاف و676 طفلا، فيما قدمت 28 ألفًا و471 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 2556 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و207 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2817 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ24 ألفا و826 مواطنا.

حملة 100 يوم صحة

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 14 ألفا و941 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و365 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 100 ألف، و612 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 76 ألفا، و143 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 105 آلاف و788 طفلا .

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و368 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 53 ألفا و400 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».