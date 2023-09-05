مبادرة «100 يوم صحة» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية صراوة بالمنوفية غدا

تنطلق غدًا الأربعاء قافلة طبية مجانية بقرية صراوة مركز أشمون في محافظة المنوفية، في إطار القوافل العلاجية التي تنظمها مديرية الصحة، علي هامش المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تستمر لمدة يومين متتاليين مع توفير كافة التخصصات الطبية المختلفة.

قافلة طبية مجانية في مركز أشمون بالمنوفية

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة في قرية صراوة بمركز أشمون، تنطلق صباح الغد وتنتهي مساء يوم الخميس، مع تواجد التخصصات الطبية المختلفة، وتحت رعاية المحافظ ووكيل وزارة الصحة، وتوفر القافلة العلاج بالمجان لجميع المواطنين في القرية والقري المحيطة المترددين علي القافلة.

وأكدت منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة تضم التخصصات التالية: باطنة ورمد وأطفال وأسنان وجراحة جلدية وأنف وأذن وتنظيم أسرة، وكشف عشوائي للضغط والسكر، كما يجري عمل ندوات ثقافية وتوعوية في القرية ضمن مبامرة 100 يوم صحة.

الكشف على آلاف المرضى

وأشارت إلى أن القوافل الطبية خلال الفترة الأخيرة نجحت في تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 35 ألف مواطن عاب مستوي جميع القري التي شهدت إقامة قوافل طبية مختلفة في القترة الأخيرة، مشيرة إلي أن القوافل تحول بعض الحالات إلي المستشفيات وتتم متابعتهم لتلقي العلاج اللازم أو لإجراء تدخل جراحي، كما يتم صرف الأدوية وعمل التحاليل والأشعة بالمجان.