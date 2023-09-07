إنشاء «سوق السمك الحضرية» بحي غرب في سوهاج بتكلفة 11 مليون جنيه

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أمس، خلال جولته الميدانية بنطاق حي غرب سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، إنه تم إنشاء سوق السمك الحضرية بحي غرب، بتكلفة أكثر من 11 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات، بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج.

إنشاء سوق السمك بمنطقة نجع مصلح

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن أعمال مشروع إنشاء سوق السمك بمنطقة نجع مصلح، والذي يقام على مساحة 1200 متر، ويشمل إنشاء 30 محلا تجاريا لبيع الأسماك، بمساحة 15 مترا مربعا للمحل الواحد، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجة عمومية، ومطعم، وغرف إدارية، وغرفة أمن، وعدد 3 بوابات.

ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال

ووجَّه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من كل الأعمال، مؤكدا على أهمية المشروع الذي يستهدف نقل بائعي الأسماك بالمنطقة، وتوفير سوق حضرية لائقة لهم، ضمن خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، واستبدالها بأسواق حضارية جديدة .