محافظ سوهاج: الانتهاء من تنفيذ خط صرف صحي في جرجا خلال أيام

ناقش اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، المهندس محب منير سالم، مع الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشرف عليها الشركة بسوهاج، وتذليل أية معوقات للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن.

حضر اللقاء المهندس يوسف حلمي، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس راضى محمد نائب رئيس شركة مختار ابراهيم، ورئيس قطاع العمليات، والمهندس مختار على مساعد الرئيس التنفيذي والمشرف على قطاعات الصعيد، والمهندس أشرف على نائب رئيس شركة مياه سوهاج، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا. استكمال خط صرف صحي مدينة جرجا.

مناقشة استكمال خط صرف صحي مدينة جرجا

تناول اللقاء مناقشة استكمال خط صرف صحي مدينة جرجا قطر 900 ميلمتر، وتوصيل الخط للمدينة وقري حياة كريمة بالمركز، وسبل الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

أوضح المهندس يوسف حلمي، أن الخط جرى تنفيذه بنسبة 95% ومتبقي عدد 6 نقاط ربط بإجمالي أطوال حوالي 80 متر طولي جار العمل بها، ما عدا نقطتي ربط بنجع عويس حيث يوجد اعتراضات من بعض الأهالي، وجرى الاتفاق علي قيام الوحدة المحليه بتمكين الشركة من التنفيذ يوم السبت والانتهاء من التمكين خلال 45 يوما.