محافظ سوهاج يتابع أعمال إنشاء محور «المراغة - ساقلتة» بتكلفة 315 مليون جنيه

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمحور «المراغة - ساقلتة»، للاطمئنان على معدلات الأداء وتذليل أية معوقات، مؤكدا أهمية المشروع كشريان جديد للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة، وخدمة الأهالي بمركزي المراغة وساقلتة، موجها بالمتابعة المستمرة للمشروع والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المحور.

تكلفة محور «المراغة - ساقلتة» 315 مليون جنيه

وأوضح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن طول محور «المراغة - ساقلتة» من أعلى النيل يبلغ 4.3 كيلومتر، وبتكلفة 315 مليون جنيه، مشيرا أن المحور يربط بين طريق أسوان الزراعي الغربي وطريق أسوان الزراعي الشرقي، ويعبر نهر النيل بكوبري طوله 570 مترا.

تجهيز 30 مركزا خدميا بسوهاج

وفي سياق آخر، عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا اليوم لمتابعة تأثيث وتجهيز 30 مركزا خدميا بمختلف مراكز سوهاج، وكذلك حل المعوقات بالمراكز التكنولوجية لإعادة عملها.