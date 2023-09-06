محافظ سوهاج: إنشاء موقف للسيارات ومحال تجارية بتكلفة 13 مليون جنيه

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، في جولة ميدانية بنطاق حي غرب سوهاج لمتابعة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي، وإنشاء موقف للسيارات، وإنشاء 14 محلا تجاريا ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

إنشاء موقف للسيارات و14 محلا

وقامت المهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، بشرح عن الأعمال الجارية بالموقع، والتي تشمل إنشاء موقفا للسيارات وإنشاء 14 محلا تجاريا ومسجد، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن، وبوابات للدخول والخروج، وذلك على مساحة 8 آلاف متر مسطح وبتكلفة 13 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 65% حتى الآن، وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالموقع، حيث تجري أعمال التشطيبات النهائية للمحلات التجارية وغرف الأمن والإدارة، بالإضافة الي عمل المظلات الخاصة بالموقف.

أهمية المشروع في الحفاظ علي البيئة والقضاء علي العشوائيات

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددا علي الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالموقع، مؤكدا علي أهمية المشروع في الحفاظ علي البيئة والقضاء علي العشوائيات وخلق بيئة حضارية، حيث من المقرر أن يتم نقل موقف جهينة وغرب سوهاج من شارع سيالة أولاد نصير الي الموقع الجديد أعلي المفيض.

تغطية المفيض بداية من طريق ترعة نجع حمادي

يذكر أن المرحلة الأولي من المشروع شملت تغطية المفيض بداية من طريق ترعة نجع حمادي وحتي مدرسة أسماء بنت أبي بكر، ساهمت في توفير مساحة 45 ألف متر مسطح تم استغلالها لإقامة مجمع مواقف، ومحلات تجارية، ومسجد .