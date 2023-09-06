رد فعل زوجة فؤاد المهندس الأولى بعد ارتباطه بشويكار: «اتصدمت»

رد فعل لم يتوقعه الفنان الراحل فؤاد المهندس، بعدما أخبر زوجته الأولى بزواجه من الفنانة شويكار، إذ فاجئها عند استقبالها فور عودتها من الإسكندرية، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة وبكت، موضحا: «قررت أبلغ أم الأولاد في وقت كانت جاية فيه من الإسكندرية، وكنت أنا متجوز من شويكار، قلتلها وأنا بستقبلها عاوز أقولك خبر قالتلي قول، قولت لها أنا أتجوزت شويكار».

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