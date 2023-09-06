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رد فعل زوجة فؤاد المهندس الأولى بعد ارتباطه بشويكار: «اتصدمت»

كتب:

آية أشرف
05:26 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
فؤاد المهندس وشويكار

فؤاد المهندس وشويكار

رد فعل لم يتوقعه الفنان الراحل فؤاد المهندس، بعدما أخبر زوجته الأولى بزواجه من الفنانة شويكار، إذ فاجئها عند استقبالها فور عودتها من الإسكندرية، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة وبكت، موضحا: «قررت أبلغ أم الأولاد في وقت كانت جاية فيه من الإسكندرية، وكنت أنا متجوز من شويكار، قلتلها وأنا بستقبلها عاوز أقولك خبر قالتلي قول، قولت لها أنا أتجوزت شويكار».

ولمعرفة رد فعل زوجة فؤاد المهندس الأولى بعد زواجه من شويكار بالفيديو.. اضغط هنا.

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