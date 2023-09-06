رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أحدث صيحات موضة الخريف 2023.. بينها اللون البرتقالي

كتب:

شروق مراد
05:49 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
موضة الخريف 2023

موضة الخريف 2023

تهتم الفتيات بالموضة والأزياء في الفصول المختلفة، وبينها الخريف 2023، والتي يغلب عليها اللون «الأورنج» والزيتوني المائل للاصفرار، بالإضافة إلى ألوان أخرى، تتسم بها العديد من التصاميم، بحسب ما نشرت مجلة «elle» المتخصصة في الموضة والأزياء.

تتعدد التصاميم المختلفة في موضة خريف 2023، ومنها الملابس التي يغلب عليها «الكشكشة»، و«الجيب» أو التنانير الفيكتورية ذات الشراشيب المعدنية الحديثة، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.

اقرأ المزيد:

الأسماء الفرعونية موضة تعود من جديد.. اسم ابنة حنان مطاوع بينها

موضة جديدة للجلباب الصعيدي في الأقصر.. هيبة وجمال بـ«قُبين متساويين»

مصممات أزياء عن تصميمات العباءة: موضة مرهونة بموسم ومناسبات معينة

«عبايات كرداسة» موضة كل رمضان.. موطن الصناعات النسيجية وقبلة السائحين (ملف خاص)

«إنجي» مهندسة تصنع الفوانيس من الشموع... موضة رمضان 2023
بقلم شروق مراد