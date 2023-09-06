أحدث صيحات موضة الخريف 2023.. بينها اللون البرتقالي

تهتم الفتيات بالموضة والأزياء في الفصول المختلفة، وبينها الخريف 2023، والتي يغلب عليها اللون «الأورنج» والزيتوني المائل للاصفرار، بالإضافة إلى ألوان أخرى، تتسم بها العديد من التصاميم، بحسب ما نشرت مجلة «elle» المتخصصة في الموضة والأزياء.

تتعدد التصاميم المختلفة في موضة خريف 2023، ومنها الملابس التي يغلب عليها «الكشكشة»، و«الجيب» أو التنانير الفيكتورية ذات الشراشيب المعدنية الحديثة، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.