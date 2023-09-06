بعد عرضه في مصر.. سينمات دول الخليج تستقبل فيلم «خمس جولات» غدا

تستقبل السينمات في دول الخليج، غدًا، فيلم «5 جولات» بطولة ماجد المصري، وآدم الشرقاوي، وذلك بعد عرضه في مصر بداية من 16 أغسطس الماضي.

أبطال فيلم «5 جولات»

ويضم فيلم «5 جولات» مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي وسالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

قصة فيلم «5 جولات»

وتدور أحداث فيلم «5 جولات» حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

وحرص أبطال فيلم «5 جولات» على مشاهدته مع الجمهور في السينمات ضمن جولتهم بعد طرح العمل مؤخرًا.