أمين عام المجتمعات المسلمة يشيد برعاية الرئيس السيسي لمؤتمر الخطاب الديني

وصل الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إلى القاهرة اليوم، للمشاركة في مؤتمر «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

مديرية أوقاف القاهرة

وكان في استقباله، الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وشريف محمد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إذ أشاد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذه الرعاية لها دلالة كبرى في العناية بكل ما هو ديني وإسلامي، وعناية الرئيس بالأمن الروحي للشعب المصري والعالم أجمع، وإقامة الحجة على من يريد أن يختزل الاسلام أو يسرق حضارتنا أو يسطو على ثقافتنا، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا المؤتمر الفريد، مؤكدًا أن ذلك ليس أول خطواته في تجديد الخطاب الديني وإصلاحه واعتماده على أسس متينة من حيث مخاطبة الواقع المعاصر.

الفضاء الإلكتروني

وأضاف البشاري، أن هذا الحدث هو الأول من نوعه، حيث تجتمع قيادات العالم الإسلامي في سبيل إيجاد آليات جديدة متفق عليها من أجل تصحيح صورة الإسلام داخليًّا وخارجيًّا، مبينًا أن المؤتمر يناقش قضية محورية وهي ما تسمى بالفضاء الإلكتروني الذي أصبح شغل شبابنا الشاغل حيث يستمد كثير من الشباب المعلومات الدينية والفكرية والثقافية من خلالها فيما يؤثر سلبا أو إيجابا في صناعة الإنسان.