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«الأوقاف» تعلن موعد توزيع 20 طن من لحوم الأضاحي على «الأولى بالرعاية» في 9 محافظات

كتب:

رؤى ممدوح
02:54 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن موعد توزيع 20 طن من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، في 9 محافظات، محددة الكمية المقررة لكل محافظة.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار الدور الاجتماعي لـ «الأوقاف»، وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، تنطلق الأحد المقبل، الموافق 10/ 9/ 2023م عملية توزيع الحوم الأضاحي، وتستمر حتى الخميس 14/ 9/ 2023م.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيجري توزيع 20 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، من خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:

مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

أكد وزير الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام من المشروعات المجتمعية بأمتياز، وتنفذها وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع بالتعاون مع عدد من الوزارات والبنوك، ومنها البنك المركزي وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري والبريد المصري وخدمة فوري، فضلا عن التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة لإنجاز عملية التجهيز والإعداد.

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