استقبال 128 طالبا من الدبلومات بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس

قال الدكتور محمد عبد الهادي مسؤول تقارير الإعلام والإحصاء بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، إن مكتب التنسيق بدأ منذ يومين في استقبال الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات لتسجيل رغباتهم لاستكمال دراستهم.

وأضاف عبد الهادي في بيان اليوم، أنه جرى استقبال 128 طالبا بواقع 67 باليوم الأول، و61 باليوم الثاني، مضيفا أن عدد الطلاب المتقدمين بالدبلومات الفنية ثلاث سنوات بلغ حتى الآن 88 طالبا، أما الدبلومات الفنية 5 سنوات 40 طالبا.

وتفقد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق بالجامعة اليوم الأربعاء، سير العمل بالمكتب الفرعي للتنسيق (اليدوي والإلكتروني)، إذ جرى استقبال طلاب مراحل الدبلومات الفنية.

تخصيص مقر خاص للطلاب من ذوي الهمم

وأكد عبد النعيم علي، تحديد الدكتور محمد المتولي كمُنسق التسجيل اليدوي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مقر خاص للطلاب من ذوي الهمم بمبنى رعاية الشباب بالدور الأرضي للتنسيق للطلاب مع توفير واستراحات لأولياء أمورهم.

وأشار إلى أن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وجّه بتخصيص أماكن مع توفير سبل الراحه للطلاب وذويهم من الأسر وأولياء الأمور لتقديم المعلومات التي يحتاجها المتقدمين بمسرح رعاية الشباب، مشيرا إلى أن المكتب سيستمر في استقبال الطلاب حتى إعلان انتهاء أعمال مكتب التنسيق.

طباعة الرغبات

وقال الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق إنه بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يتم طباعتها، مع إعطاء الطالب إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمه، مشيرا إلى أنه في حالة تعديل الرغبات عدة مرات، سيتم حفظ آخر تعديل فقط والتنسيق وفقا لآخر تعديل قام به الطالب.