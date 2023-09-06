لماذا كان 2023 العام الأكثر حرارة في العالم؟

سجلت مؤشرات الحرارة العالمية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أعلى مستوى لها حتى الآن، بحسب مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، الذي يرجح أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرارة على الإطلاق.

توقعات العلماء حول درجات الحرارة

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، فإن درجات الحرارة المرتفعة وتأثيرها على سطح المحيطات جعلت العلماء يتوقعون أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرارة، وفقاً لتصريحات سامنثا بورجس، مساعدة مديرة مرصد «كوبرنيكوس» للتغير المناخي.

وكشف تقرير سابق منشور في موقع (sciencealert)، رؤية الخبراء عن ارتفاع درجات الحرارة في عام 2023، ليكون الأعلى في درجات الحرارة، وعادت ظاهرة ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ المعروفة باسم «النينيو» هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع حرارة المحيطات.

تحليل مستمر للظواهر

وذكر روبرت رود، من مجموعة «بيركلي إيرث» الأمريكية لمراقبة درجات الحرارة، في تحليل، أن هذه الظاهرة وفرت بعض الدفء الإضافي لشمال المحيط الأطلسي، رغم أنها في بدايتها.

الغبار والكبريت

وارتفعت درجة حرارة المحيط الأطلسي أيضاً بسبب انخفاض مادتين تعكسان عادةً ضوء الشمس بعيداً عن المحيط، وهما الغبار الذي يتصاعد من الصحراء الكبرى والهباء الجوي الكبريتي الناتج عن شحن الوقود، وتزايد أيضا عدد الأعاصير المضادة الراكدة.

تعليق الأمم المتحدة

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، أعلن من قبل أن «الانهيار المناخي قد بدأ» في بيان أصدره تعليقاً على إعلان مرصد «كوبرنيكوس» أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حراً على الإطلاق.