نظرة داخل الغواصة «تيتان» المفقودة في عمق المحيط الأطلسي (فيديو)

ما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على الغواصة السياحية «تيتان»، المفقودة في عمق المحيط الأطلسي، خلال رحلة لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك، في شمال المحيط الأطلسي، منذ يوم الأحد الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» اليوم الخميس.

وفي عام 2022، قامت «بي بي سي» بالتصوير داخل غواصة «أوشن جيت» التي كانت تحمل خمسة أشخاص على متنها في المحيط الأطلسي، ويعتقد أن الغواصة، التي يتم تشغيلها بواسطة جهاز تحكم يشبه ألعاب الفيديو، تحتوي على كمية محدودة من الأكسجين وهي 96 ساعة من الأكسجين الاحتياطي ومن المحتمل أن يكون نفد بالفعل مع حلول منتصف نهار اليوم الخميس.

تيتانيك: نظرة داخل الغواصة التي فقدت في طريقها لحطام السفينة المنكوبة pic.twitter.com/vM7qUXy5vi — BBC News عربي (@BBCArabic) June 21, 2023

5 سفن تبحث عن الغواصة

وفقدت الغواصة «تيتان» في منطقة نائية بالمحيط الأطلسي، وتشارك فرق الإنقاذ في تحالف دولي لتفتيش مساحة واسعة من المحيط بحثًا عن أي علامات على الغواصة المفقودة.

وذكر خفر السواحل الأمريكي أن نحو 5 سفن تبحث عن الغواصة، كما اكتشفت ضوضاء في المنطقة، وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن هذه الأصوات تضمنت صوت طرق متقطعة لمدة 30 دقيقة.