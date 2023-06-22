(س و ج) عن رحلات الغواصة «تيتان» لمشاهدة تيتانيك في عمق المحيط الأطلسي

اتجهت أنظار العالم خلال الساعات الماضية نحو الغواصة المفقودة «تيتان»، في عمق المحيط الأطلسي، التي فقدت الاتصال بالمركز الرئيسي منذ يوم الأحد الماضي، واعتبر البعض أن عملية البحث عن الغواصة المفقودة من المهام المستحيلة، بسبب نفاد الأكسجين، الذي يتيح الحياة داخل الغواصة لمدة 96 ساعة فقط.

كل ما تريد معرفته عن الغواصة تيتان في المحيط الأطلسي

وفي التقرير التالي، تعرض «الوطن» س وج عن رحلة الغواصة المفقودة تيتان لمشاهدة السفينة تيتانيك، القابع حطامها على عمق نحو 12500 قدم في شمال المحيط الأطلسي، وفق الموقع الرسمي للشركة «أوشن جيت»، صاحبة الرحلة الاستكشافية، في السطور التالية:

ما هي رحلة الغواصة «تيتان»؟

وعادةً ما تستغرق رحلة الغواصة «تيتان» لمدة 8 أيام، لاستكشاف حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم «تياتينك»، وينضم لتلك الرحلة عدد من المسؤولين عن الغطس وأساتذة علوم البحار لشرح كل ما يتعلق بحطام السفينة الأشهر في العالم.

وبحسب موقع الشركة، فإن الغواصة هي الطريقة الوحيدة التي تتيح اكتشاف السفينة الغارقة على عمق 4 آلاف متر تحت الماء، بالإضافة إلى وجود علماء ومستكشفين وباحثين لشرح تاريخ السفينة الغارقة.

ما هي المتطلبات للغوص في تيتان؟

وحتى تتمكن من الغوص داخل الغواصة تيتان، والاشتراك في الرحلة يجب أن يكون:

- ألا يقل العمر عن 18 عامًا عند بدء الرحلة

- لديك جواز سفر ساري المفعول ووثائق اعتماد لدخول كندا

- أن تكون قادرًا على العيش على متن سفينة الاستكشاف لمدة أسبوع

- أن تكون قادرًا على ركوب القوارب الصغيرة (زودياك) في البحار الهائجة

- أن تكون مرتاحًا في البيئات الديناميكية حيث قد تتغير الخطط والجداول الزمنية

- القدرة على إظهار القوة الأساسية والتوازن والمرونة (على سبيل المثال، تسلق سلم يبلغ ارتفاعه 6 أقدام، وحمل 20 رطلاً، وما إلى ذلك)

- استيفاء نموذج طبي لمراجعته من قبل طبيب البعثة الخاص بالشركة

- قد يكون الأشخاص البالغون من العمر 17 عامًا مؤهلين للانضمام، بصفتهم رفقاء غير غواصين في الرحلة الاستكشافية.

كيف تختلف رحلة تيتان عن أي تجربة أخرى؟

عندما تنضم إلى بعثة الغواصة تيتان، كإخصائي مهمة، فأنت تسجل للانضمام إلى فريق من المغامرين الذين لديهم شغف لاستكشاف المحيطات، وخطة لجمع البيانات لأغراض البحث العلمي والتاريخي، وعادةً ما تبدأ رحلات الغواصة تيتان في الربيع، وتنتهي مع حلول فصل الصيف.

ويقبع حطام السفينة تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي، على بعد 400 ميل بحري تقريبًا من سانت جونز ونيوفاوندلاند ولابرادور، ويقع الحطام على عمق حوالي 12800 قدم، أي حوالي 3800 متر.

كيف تصل إلى موقع حطام تيتانيك؟

يتم استئجار سفن استكشافية عابرة للمحيطات من (Horizon Maritime)، ويستغرق الوصول إلى موقع حطام تيتانيك حوالي 36 ساعة، حسب الطقس، بعد مغادرة ميناء سانت جونز، في نيوفاوندلاند.

ويستغرق الغوص في تيتان حوالي 10 ساعات من البداية إلى النهاية، فبعد خروج الاخصائيين من الغواصة، يبدأ النزول إلى القاع، والذي يستغرق نحو 2.5 ساعة، بينما تكون مدة الاستكشاف 4 ساعات، حسب الظروف، ثم الصعود إلى السطح، وتستمر 2.5 ساعة.

ما هي تكلفة الانضمام إلى رحلة تيتان؟

تبلغ رسوم البعثة على متن الغواصة تيتان، لمشاهدة السفينة تيتانيك، في عام 2023، نحو 250 ألف دولار لكل غواص.

هل يمكنك الغوص في تيتان؟

لا، يمكن لمعظم الغواصين الترفيهيين الغوص بعمق 130 قدمًا فقط، يمكن أن يصل الغطس الفني والتجاري للمحترفين إلى أعماق 350 إلى 1000 قدم، حسب مستوى المهارة، بينما يبلغ عمق حطام تيتانيك حوالى 13000 قدم، نحو 3800 متر.

ما هي الغواصة تيتان؟

تتميز الغواصة تيتان بأنها فريدة من نوعها، حيث تمثل هيكل الضغط الوحيد الذي يشغله الإنسان والمصنوع من ألياف الكربون، وقد تم تصميمه بموجب اتفاقية قانون الفضاء مع وكالة ناسا، لتحمل الضغط الهائل في أعماق المحيط، تم تشكيل ألياف الكربون من الدرجة الفضائية بنمط محدد للغاية بواسطة روبوت عالي التقنية.

ويمكن للغواصة تيتان أن تستوعب الغواصة 5 أشخاص، بما في ذلك الطيار، ويمكنها الغوص حتى عمق 4000 متر، والضغط داخل الغواصة هو نفسه داخل غرفة المعيشة لا يتغير.

الغواصة تيتان لديها مخزون أوكسجين يكفي لـ96 ساعة من دعم الحياة، يتوافق هذا مع متطلبات تصنيف (DNV / GL)، وهي كمية مناسبة لرحلة تيتان، التي تستغرق عادةً ما بين 10 و11 ساعة، من إغلاق القبة إلى فتح القبة.

هل يوجد مرحاض في الغواصة تيتان؟

نعم، تيتان هي الغواصة العميقة الوحيدة التي تحتوي على مرحاض، إنها وحدة مصممة خصيصًا تشبه مرحاض التخييم المثبت في القبة الأمامية، وعند الحاجة إلى استخدام «النونية»، يتم تعليق ستارة الخصوصية وتشغل الموسيقى، ولكن يوصي باتباع نظام غذائي منخفض الرواسب في اليوم السابق للغوص.

هل يمكن للغواصة التواصل مع الطاقم على السطح؟

نعم، يمكن للغواصة تيتان التواصل مع سفينة القيادة على السطح، ومع فريق التتبع عبر الرسائل النصية، التي يتم تبادلها عبر نظام صوتي USBL (خط أساسي قصير للغاية).

هل يوجد واي فاي داخل الغواصة تيتان؟

نعم، توجد شبكة واي فاي داخل الغواصة، ولكنها تربط المكونات الموجودة داخل الفرع نفسه فقط، رابط الاتصالات الوحيد بين الجزء الفرعي والسطح يكون عبر نظام USBL.

ماذا لو كانت هناك حالة طبية طارئة خلال الغطس؟

الفرع مجهز ببعض الإمدادات الطبية الطارئة الأساسية ومخزون الأكسجين لمدة 96 ساعة لدعم الحياة، كما أن الطيارين الموجودين بالغواصة تم تدريبهم على أساسيات الإسعافات الأولية، ويقدمون موجزًا ​​عن السلامة لجميع أفراد الرحلة مع بداية كل مهمة.