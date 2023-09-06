كيف تحصل على 1.5 مليون جنيه بدون ضامن؟.. فرصة من البنك الأهلي

يُتيح البنك الأهلي المصري لعملائه العديد من القروض الشخصية، والتي يأتي بعضها بدون ضامن، مع إعطاء ميزة وهي التأمين على الحياة والعجز الكلي بشكل مجاني، حيث تصل قيمة القرض لبعض الفئات إلى 1.5 مليون جنيه، ويُعد القرض بدون ضامن فرصة جيدة للكثير من المواطنين لمن هم في حاجة للحصول على أموال في هيئة قرض بنكي.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الحصول على قرض من البنك الأهلي بدون ضامن، والفئات التي أعلنها البنك المتاح لها هذه القروض، وذلك حسبما أعلن البنك عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

العاملون بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام

- أقصى مبلغ للقرض: 200 ألف جنيه.

- مدة القرض تصل إلى 4 سنوات.

- بدون ضامن.

- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجاناً.

العاملون بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول

- أقصى مبلغ للقرض: 500 ألف جنيه.

- مدة القرض تصل إلى 4 سنوات.

- بدون ضامن.

- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجاناً.

العاملون بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك

- أقصى مبلغ للقرض: 750 ألف جنيه.

- مدة القرض تصل إلى 5 سنوات.

- بدون ضامن.

- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجاناً.

العاملون بالبنوك

- أقصى مبلغ للقرض: 1.5 مليون جنيه.

- مدة القرض تصل إلى 10 سنوات.

- بدون ضامن.

- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجاناً.