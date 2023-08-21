تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنكي مصر وإسكندرية
كتب:
مريم حنفي
09:58 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
البنوك تتيح قروضاً شخصية لأصحاب المعاشات
يقدم بنكا مصر والإسكندرية لأصحاب المعاشات فرصة الحصول على قرض شخصي، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنكي مصر والإسكندرية، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك مصر
- أعلن بنك مصر عن إتاحة قرض شخصي مخصص لأصحاب المعاشات، تصل فائدته إلي 21.63% متناقصة، بما يعادل 12.02% بشكل ثابت، وبالنسبة للمدة تصل إلى 8 سنوات، وتبلغ قيمة القرض 500 ألف جنيه.
- كما تصل مدة التقسيط الخاصة بالقرض لاصحاب المعاش الأصلي إلى 8 سنوات، أما مدة التقسيط للمستفيد من المعاش تصل إلى 7 سنوات، ويقدم البنك وثيقة تأمين مجانية على الحياة، ويمنح ميزة عدم وجود ضامن للعميل.
- وعن سعر المقترض، يجب ألا يزيد عن 65 عاماً، ويصل الحد الأدنى للمعاش إلى 500 جنيه، وإحضار بيان خاص بقيمة المعاش، وبيان يخص المستفيد بالمعاش، وتعهد بتحويل المعاش.
- ويشترط بنك مصر على أصحاب المعاشات تقديم طلب الحصول على القرض، وإحضار صورة بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.
تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك إسكندرية
- ويتيح بنك إسكندرية للمواطنين أصحاب المعاشات فرصة الحصول على القرض الشخصي، حيث تصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه، بينما تصل نسبة الفائدة الخاصة بالبنك إلى 18.25% متناقصة بشكل سنوي.
- وعن فترة سداد القرض، تصل إلى 12 عاماً، ولابد ألا يزيد عمر المقترض عن 65 عاماً، وذلك مع نهاية القرض، وضرورة إحضار إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، إضافة إلى بيان بمفردات المعاش.