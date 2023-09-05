لو معاك 3 آلاف جنيه.. كيف تحصل على عائد شهري 8.80% من البنك الأهلي؟

في كثير من الأحيان، عندما يرغب أحد الأفراد في توفير الأموال واستثمارها في أفضل طريقة تمكنه من الحصول على عائد شهري مناسب، يلجأ إلى البنوك حتى يستطيع اختيار أفضل طريقة تمكنه من الحصول على أعلى عائد، وقد يجد الذين لديهم مبلغ مالي صغير صعوبة في اختيار الطريقة المناسبة ما جعل البنك الأهلي المصري يتيح للعملاء فرصة ادخار أموالهم من خلال حساب التوفير حتى وإن كان مبلغ صغير، مع إمكانية الحصول على عائد مناسب.

وكشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل الحساب الجاري عبر الموقع الرسمي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مميزات حساب التوفير في البنك الأهلي المصري وسعر العائد والمستندات المطلوبة.

مميزات حساب التوفير في البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في البنك الأهلي المصري 3 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد يبدأ من 3001 جنيه.

- يحق للأشخاص المصريين والأجانب والقاصر تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة فتح حساب التوفير في البنك الأهلي المصري.

- هناك مرونة في صرف العائد من البنك الأهلي.

- يتيح البنك للعملاء فرصة إجراء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

- يتيح البنك الأهلي للعملاء فرصة فتح حساب توفير مشترك للعملاء.

- يمنح البنك للعملاء بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

سعر عائد حساب التوفير

- يصل سعر العائد الشهري إلى 8.80% من القيمة الموجودة في الحساب.

- يصل سعر العائد الربع السنوي إلى 8.85 % من القيمة الموجودة في الحساب

- يصل سعر العائد النصف سنوي إلى 8.90% من المبلغ الموجود في الحساب.

- يصل سعر العائد السنوي إلى 9.00% من المبلغ الموجود في الحساب.

المستندات المطلوبة لفتح حساب توفير في البنك الأهلي

- نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

- شهادة الميلاد للقصر.

يقوم الراغب غي فتح حساب توفير في البنك الأهلي بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي، وتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.