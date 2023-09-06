عمرو مصطفى يعلن طرح أغنية جديدة قريبا: يارب تعجبكم

أعلن الفنان عمرو مصطفي، طرحه أغنية جديدة بدون الكشف عن أي تفاصيل، ونشر عمرو مصطفي صورة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «أغنية جديدة خلال ساعات قليلة بإذن الله يارب تعجبكم».

وكان عمرو مصطفي أعلن عن قرار العودة للتلحين، وتضمن المنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، قائلا:«بسم الله الرحمن الرحيم نظرا لظروف الصناعة القاسية وما شهدته الفترة الأخيرة .. لا تعليق احتراما للزملاء».

وأضاف:«قررنا الآتي الرجوع للتلحين مرة أخرى مع الاستمرار في مشروعي الغنائي وانتظروا أعمالا فنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة احتراما لجمهوري الغالي قوي».