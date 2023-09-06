عمرو مصطفى يعلن طرح أغنية جديدة قريبا: يارب تعجبكم
كتب:
أحمد عبد الرحمن
09:05 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
عمرو مصطفي
أعلن الفنان عمرو مصطفي، طرحه أغنية جديدة بدون الكشف عن أي تفاصيل، ونشر عمرو مصطفي صورة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «أغنية جديدة خلال ساعات قليلة بإذن الله يارب تعجبكم».
وكان عمرو مصطفي أعلن عن قرار العودة للتلحين، وتضمن المنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، قائلا:«بسم الله الرحمن الرحيم نظرا لظروف الصناعة القاسية وما شهدته الفترة الأخيرة .. لا تعليق احتراما للزملاء».
وأضاف:«قررنا الآتي الرجوع للتلحين مرة أخرى مع الاستمرار في مشروعي الغنائي وانتظروا أعمالا فنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة احتراما لجمهوري الغالي قوي».