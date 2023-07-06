جلسة عمل تجمع عمرو مصطفى وأيمن قمر لاختيار أغاني ألبوم محمد حماقي

عقد الفنانان محمد حماقي وعمرو مصطفى والشاعر أيمن بهجت قمر جلسة عمل مطولة، من أجل اختيار عدة أغنيات لألبوم محمد حماقي الجديد.

علمت «الوطن» أن الجلسة امتدت للساعات الأولى من صباح اليوم، من أجل اختيار أكثر من أغنية لألبوم حماقي الجديد، المقرر طرحه نهاية العام الجاري، على أن يعقد الثلاثي جلسات مقبلة من أجل حسم الاختيارات.

طرح ألبوم حماقي في نهاية عام 2023

يذكر أن الثلاثي اجتمع في عزاء الفنان علاء عبد الخالق، وعقب العزاء عقدوا الجلسة في منزل أيمن بهجت قمر.

كان الفنان محمد حماقي، قد نعى مؤخرا الفنان علاء عبد الخالق، الذي غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد صراع كبير مع المرض.

محمد حماقي: اللهم اغفر لـ علاء عبدالخالق وألهم ذويه الصبر والسلوان

وكتب محمد حماقي عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «خالص عزائي لأسرة الفنان الكبير علاء عبد الخالق.. اللهم تغمده بواسع رحمتك واغفر له وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».