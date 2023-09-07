سعر الدولار اليوم الخميس 7-9-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 7-9-2023 في أبرز البنوك المصرية، استقراراً ملحوظا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، سعر الدولار اليوم الخميس 7-9-2023، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر فسجل 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

و في بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم الخميس 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم الخميس 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.