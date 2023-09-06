الدولار يحلق عالميا عند أعلى مستوى منذ 6 أشهر

ارتفع مؤشر الدولار لنحو 104.7 نقطة اليوم، حيث يحوم عند أعلى مستوياته منذ منتصف مارس، مدفوعًا عن المخاطرة بعد مؤشرات مديري المشتريات المخيبة للآمال للصين وأوروبا، والتي أعادت إشعال المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وفي المقابل، أصبح المحللون في الولايات المتحدة، مقتنعين على نحو متزايد بأنّ الاقتصاد قادر على تجنب الركود، وهناك دلائل تشير إلى أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح نحو الهبوط الناعم، مع اقتراب التضخم من الهدف ولكن سوق العمل تظل ضيقة.

مؤشر الدولار عالميًا

وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر، وتبلغ احتمالية زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر حاليًا 36%، وارتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية، مع نشاط الشراء الأكثر وضوحًا مقابل الدولار الأسترالي بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات الدولار

ومن المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 105.67 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 110.01 نقطة خلال 12 شهرًا.