سعر الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات.. استقرار ملحوظ

يشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات، ثباتا ملحوظا استمر منذ بداية تعاملات الصباح داخل كل البنوك المصرية إذ يبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات، داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس، إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في ختام التعاملات سجل في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.