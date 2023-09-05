استقرار أسعار العملات اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات.. «اعرف الدولار بكام»

استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء، داخل جميع البنوك المصرية في ختام التعاملات على الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء بختام التعاملات، وجاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جينه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جينه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.10 جينه للشراء و30.95 جينه للبيع.

وبلغ سعر اليورو داخل بنك مصر 33.08 جنيه للشراء والبيع 33.31 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات سجل داخل بنك قناة السويس 8.25 جنيه للبيع و8.19 جينه للشراء.

ووصل سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي إلى 8.25 جينه للبيع و8.18 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جينه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك إلى 8.27 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.