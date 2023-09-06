الجيش الباكستاني يعلن مقتل 4 جنود و12 مسلحاً من حركة طالبان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 4 جنود و12 مسلحاً من حركة طالبان باكستان في اشتباكات بين الجانبين، قرب الحدود مع أفغانستان، خلال الساعات القليلة الماضية.

اختراق الحدود بين باكستان وأفغانستان

وأضاف الجيش الباكستاني، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أن «عناصر من طالبان باكستان اخترقوا الحدود من أفغانستان، لتنفيذ خطط إرهابية».

توتر على الحدود بين باكستان وأفغانستان

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021، تصاعدت حدة التوتر عند الحدود بين البلدين، حيث تتهم إسلام آباد جماعات متشددة بالتخطيط لشنّ هجمات داخل باكستان انطلاقا من الأراضي الأفغانية.

تصاعد الأزمة بين الجارتين

وساهمت الاشتباكات الحدودية المتكررة في تفاقم التوتر الدبلوماسي بين الدولتين الجارتين، وغالبا ما تنتهي هذه الاشتباكات بإغلاق المعابر الحدودية لبعض الوقت.