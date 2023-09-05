إسلام أباد: «طالبان باكستان» استولت على أسلحة تركتها أمريكا في أفغانستان

حذر رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنور الحق كاكار، أمس الاثنين، من أن «المعدات العسكرية الأمريكية التي تركتها الولايات المتحدة خلال انسحابها من أفغانستان وقعت في أيدي المسلحين ووصلت في النهاية إلى حركة طالبان الباكستانية».

أنواع المعدات المختلفة

وحسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، فإن أنور الحق كاكار، أضاف أن المعدات «تشمل مجموعة واسعة من المعدات، من نظارات الرؤية الليلية إلى الأسلحة النارية، وأصبحت الآن تمثل تحدياً جديداً لإسلام آباد لأنها عززت القدرات القتالية لطالبان الباكستانية».

هجوم مكثف الفترة الأخيرة

وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن حركة «طالبان» الباكستانية، المعروفة باسم «تحريك طالبان» باكستان، قد كثفت هجماتها على قوات الأمن الباكستانية خلال الأشهر الماضية.