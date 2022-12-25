الجيش الباكستاني يعلن مقتل أحد أفراده في اشتباكات على الحدود الأفغانية
كتب:
عمرو حسني
11:13 ص | الأحد 25 ديسمبر 2022
الجيش الباكستاني
أعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده ومسلح في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان صباح اليوم الأحد بحسب قناة «العربية».
وتولى الفريق عاصم منير، قيادة الجيش الباكستاني في نوفمبر الماضي، ويعد هذا أهم منصب في البلاد في باكستان بسبب موقع البلاد الجغرافي الهام الذي يتقاطع مع حدود أفغانستان والهند وإيران والصين.
وتشهد الحود بني الهند وباكستان مناوشات مستمرة في ظل رفض لبعض الأماكن الحدودية التي ترى كل دولة أحقيتها في إدارتها.