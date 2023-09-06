راندا البحيري تروج لفيلم «دولارات»: قريبا بجميع دور العرض

روجت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلم «دولارات»، ونشرت البرومو الدعائي للفيلم.

وعلقت راندا البحيري على البرومو: «فيلم دولارات قريباً جداً في جميع دور العرض المصرية والعالم العربي .. بطولة نضال الشافعي.. صلاح عبد الله .. راندا البحيري .. أمينة.. منة فضالي .. راندا البحيري .. مدحت تيخا .. علاء مرسي».

أبطال فيلم «دولارات»

ويشارك في بطولة فيلم «دولارات» عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم صلاح عبد الله ونضال الشافعي ومنة فضالي وعلاء مرسي وأمينة وراندا البحيري ومدحت تيخا وطاهر أبوليلة ومحمد أوتاكا وحسن عبد الفتاح وشيما الحاج، من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.