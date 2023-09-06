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«القاهرة الإخبارية»: البرهان يصدر مرسوماً بحل ميليشيا الدعم السريع

كتب:

شريف سليمان
10:20 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني

الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني

أصدر الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، مرسوماً دستورياً بحل ميليشيا الدعم السريع، وفقاً لما أوردت قناة «االقاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء. 

ووجه «البرهان» القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية، بوضع قرار حل ميليشيا الدعم السريع موضع التنفيذ.

ويأتي القرار استنادا إلى تداعيات تمرد ميليشيا الدعم السريع على السودان والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين.

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بقلم شريف سليمان