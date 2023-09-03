«الخارجية السودانية» تتهم ميليشيا الدعم السريع باستخدام المدنيين كدروع بشرية

اتهم السفير بابكر الصديق، المتحدث باسم «الخارجية السودانية»، ميليشيا «الدعم السريع» باستخدام المدنيين العزل كدروع بشرية في المناطق السكنية، وفق ما أقر به الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وقال الصديق في مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن «الشعب السوداني يلتف حول القوات المسلحة للقضاء على تمرد ميليشيا الدعم السريع، وفتح المجال للقوى السياسية المختلفة من أجل التحاور للاتفاق على المرحلة المقبلة».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن بيانا مشتركا من عدد من مقرري الأمم المتحدة حول العنف ضد النساء والتهجير القسري، أشار إلى فضائح غير مسبوقة ترتكبها «الميليشيا المتمردة»، مؤكدا وجود تحركات لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

وأوضح، أن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة النائب العام، للتحقيق في الجرائم والانتهاكات على مستوى ملف حقوق الإنسان، خاصة في الخرطوم وجنوب دارفور.