فيديو لمعلم سعودي يساعد طفلاً قعيداً للعب الكرة يحظى بتفاعل واسع

حصل معلم سعودي على إعجاب الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة «تويتر» و«تيك توك» و«سناب شات»، بعد أن ساعد طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجلس على كرسي متحرك، على لعب مباراة كرة القدم مع زملائه، دون أن يشعر بأي اختلاف.

معلم عظيم#وزارة_التربية_والتعليم

شكرا لكل معلم ومعلمة شكرا وشكرا لا تكفيكم pic.twitter.com/kwovmnLOUo — فايز المالكي (@fayez_malki) September 5, 2023

فيديو انتشر سريعا

وانتشر الفيديو على منصة «إكس»، «تويتر» سابقاً، حيث ظهر المعلم السعودي يصطحب الطفل للمشاركة مع باقي زملائه في مباراة كرة قدم، حيث كان يجري بكرسي الطالب في ساحة الملعب من أجل إدخال الفرحة إلى قلبه.

تعليق فنان سعودي

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي الفيديو على حسابه بمنصة «إكس» (تويتر سابقا) وعلق قائلا: «معلم عظيم.. شكرًا لكل معلم ومعلمة شكرًا وشكرًا لا تكفيكم».

تعليق استشاري سعودي

في الوقت الذي علق الدكتور سعود العمر استشاري طب الأطفال والمراهقين: «الراحمون يرحمهم الرحمن.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. هي أشياء لا تشترى، ولكنها فطرة ورحمة يضعها الله في قلوب عباده، هذا المعلم جزاه الله خيرًا، يبعث رسالة مفادها أن التعليم لا يقتصر على الفصول والمناهج، وإنما ثمة رسائل وقيم يعلمها لهم بالقدوة».

بداية الدراسة في السعودية

يشار إلى أن الدراسة في المملكة العربية السعودية بدأت 20 أغسطس الماضي في مختلف المدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل تطورات عدة تشهدها المملكة العربية السعودية.