مشاركة فنانين ولاعبي كرة قدم بفعاليات مهرجان العلمين.. (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مشاركة مشاهير الفن ولاعبي كرة القدم في فعاليات مهرجان العلمين».

أحمد حسن قائد المنتخب الوطني

وقال أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، لاعب الإسماعيلي والأهلي والزمالك السابق: «أنا سعيد جدا بهذا التجمع وكل النجوم الذين شاركوا في المهرجان، فقد حققوا الكثير من الإنجازات والنجاحات لبلدها وأنديتها، لم نتجمع بهذا الشكل منذ فترة، واللعب هنا في العلمين كان رائعا، والجمهور كان مستمتعا، وندعو الجميع لزيارة العلمين الجديدة لان هناك نجاحات كبيرة على أرض مصر».

حسام حسن لاعب المصري البورسعيدي السابق

وقال حسام حسن، لاعب المصري البورسعيدي السابق: «مهرجان العلمين الجديد رائع، شيء جديد من نوعه وأغلب اللاعبين المشاركين نجوم كبار، لكنهم لم يخوضوا تحديا بهذا الشكل من قبل، والأجواء رائعة جدا، وهناك اهتمام كبير من المسؤولين والحضور الجماهيري كبير وعلى أعلى مستوى».