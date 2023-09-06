أبرز ما جاء في الصحف السعودية عن انتقال صلاح: اتحاد جدة يرفض رمي المنديل

تناولت غالبية الصحف السعودية، خلال الأسبوع الجاري، آخر الأخبار المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف نادي اتحاد جدة.

وترصد «الوطن»، في هذه السطور، أبرز ما جاء في الصحف السعودية عن صفقة انتقال صلاح كما يلي:

المدينة السعودية: الاتحاد قدم عرضًا قياسيًا لحسم صفقة صلاح هذا الأسبوع

نقلت صحيفة المدينة السعودية عن جريدة «الديلي ميل» البريطانية أمس الثلاثاء، أن نادي الاتحاد قدم عرضًا قياسيًا لحسم صفقة ضم محمد صلاح هذا الأسبوع، حيث عرض الاتحاد على ليفربول مبلغًا مذهلاً قدره 215 مليون جنيه إسترليني مقابل إتمام صفقة محمد صلاح.

وأكدت «الديلي ميل» البريطانية أن مسؤولي نادي الاتحاد يرغبون في إتمام الصفقة بقوة، بتقديم عرض سيصل إلى رقم قياسي عالمي قدره 215 مليون جنيه إسترليني.

وعرض الاتحاد على صلاح 2.45 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا لترك ليفربول مع حوافز إضافية.

الوطن السعودية: إدارة الاتحاد ترفض رمي المنديل في صفقة انتقال صلاح

أكد الكاتب الصحفي محمد العسيري في مقاله بجريدة الوطن السعودية، أن إدارة الاتحاد رفضت رمي المنديل في صفقة انتقال اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

ونقلت «الوطن السعودية» عن مصادر أن إدارة العميد ستحاول إقناع اللاعب وناديه حتى الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي تنتهي منتصف ليل غد، وأكدت المصادر أن المفاوض الاتحادي رفع عرضه إلى 803 ملايين ريال «200 مليون يورو»، للتوقيع مع اللاعب.

وشدد العسيري على أن النجم المصري لا يزال هدفا اتحاديا، إذ تسعى إدارة النادي إلى حسم الصفقة الصعبة خلال الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية، التي ستغلق منتصف ليل غدا، رغم رفض اللاعب وناديه العروض الاتحادية السابقة، وتمسك ليفربول باللاعب، الذي يرغب أن يكمل مشواره مع ناديه الحالي، وهو ما أخبر به زملاؤه في النادي الإنجليزي، حسب ما ذكرته صحيفة «الديلي ميل»، التي أكدت أيضا أن الاتحاد لم يستسلم في صفقة صلاح، رغم تمسك اللاعب بالبقاء مع ليفربول.

واختصر العسيري آخر التطورات في انتقال الفرعون المصري للاتحاد قائلا: «الاتحاد يحارب بقوة من أجل ضم صلاح و803 ملايين ريال آخر عروض العميد اللاعب متمسك بالبقاء في ناديه الحاليو وإدارة الاتحاد تحاول إقناع صلاح وليفربول والساعات الأخيرة قد تشهد تحولا في المفاوضات».