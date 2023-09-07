أسعار الذهب اليوم الخميس 7-9-2023 في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام؟»

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 7-9-2023 في مصر استقراراً، وكذلك عيار 21 الأكثر انتشاراً في محلات الصاغة وبين المواطنين بالسوق المصرية، حيث تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 2526 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2210 جنيهات للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر شراءً في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل اليوم الخميس 1894 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2315 جنيهاً للشراء، في حين سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس 1473 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 17680 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، وهو الذي يزن 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة نتيجة اختلاف سعري الضريبة والمصنعية التي يضعهما التجار على المشغولات الذهبية والسبائك.