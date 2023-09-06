مستشار وزير التموين: انضمام مصر لـ«بريكس» يسهم في تراجع سعر الذهب والدولار

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، عن آخر أسعار الذهب عالميا ومحليا، مشيرا إلى أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» يقوي العملة المحلية، ويساعد في تراجع سعر الذهب والدولار.

أسعار الأوقية

أكد مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، تراجع أسعار الذهب عالميا وفي مصر أيضا، موضحا أن أسعار الأوقية تراجعت من 1950 جنيها إلى 1918 جنيها.

أضاف أن سعر الذهب تراجع 20 جنيها ليسجل 2200 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 17800 جنيه.

سعر الذهب

لفت إلى أن سعر الذهب حاليا يعتبر مناسبا وليس بعيدا عن السعر العالمي، مضيفا أن مبادرة «زيرو جمارك» أثرت بقوة في تراجع الأسعار.

كما كشف عن أن وزارة التموين تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتمديد المبادرة.