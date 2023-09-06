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شرط وحيد ليرث أبناء محمد الفايد مليارات أبيهم.. تعرف عليه

كتب:

أحمد حامد دياب
12:52 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
محمد الفايد وأبناؤه الأربعة ياسمين وكريم وكاميلا وعمر

محمد الفايد وأبناؤه الأربعة ياسمين وكريم وكاميلا وعمر

غيَّب الموت رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر ناهز 94 عاما بعد حياة حافلة بالعمل والكفاح بدأها كعامل في ميناء الإسكندرية وأنهاها وهو عضو في نادي أصحاب المليارات باعتباره من أغنى أغنياء العالم بثروة تبلغ 2 مليار دولار احتل بها المركز 12 في قائمة أغنى أغنياء العرب والمركز  1516 عالميًَا.

أبناؤه يرثونه طبقًا للشريعة الإسلامية بشرط واحد

وأنجب محمد الفايد 5 أبناء حيث أنجب عماد من زوجته السابقة الكاتبة الصحفية سميرة خاشقجي وتوفي عماد في عام 1997.

وأنجب 4 أبناء من زوجته الفلندية، وهم ياسمين وكريم وكاميلا وعمر وهم الذين يرثوه طبقًا للشريعة الإسلامية.

من شروط الميراث للمسلمين أن يكون الوارثين مسلمين

شرط وحيد ليرث أبناء رجل الأعمال محمد الفايد ثروة أبيهم طبقًا للشريعة الإسلامية حيث أكد الشيخ أحمد عقل خطاب، من علماء الأزهر الشريف، لـ«الوطن»، أن من شروط الميراث للمسلمين أن يكون الوارثين مسلمين وأنه حال عدم اعتناقهم الإسلام لا يحق لهم ميراث الفايد طبقًا للشريعة الإسلامية.

 

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