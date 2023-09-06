ماذا تبقى من ممتلكات شهيرة باسم محمد الفايد عند وفاته؟

خلال مسيرته التجارية الناجحة، حرص رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد على امتلاك أشهر العلامات التجارية في العالم، إذ استحوذ على عدة فنادق وشركات وأندية وقلاع وقصور فخمة، تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما تسبب في شهرته عالميًا.

هارودز أشهر صفقات الفايد على الإطلاق

أشهر صفقة للفايد على الإطلاق كانت نجاحه في شراء House of Fraser، الشركة القابضة التي كانت تسيطر على متجر هارودز متعدد الأقسام، وهي متاجر شهيرة وتحظى بشعبية عالية في بريطانيا لدرجة أن الأسرة الحاكمة كانت تشتري منها، قبل أن يبيعه عام 2013 لصندوق قطر الاستثماري.

كما اشترى الفايد فندق دورشستر وهو أحد أرقى فنادق الخمس نجوم ويقع عند شارع الـ بارك لين في لندن، بـ50 مليون جنيه إسترليني، وباعه بعد 3 شهور لسلطان بروناي بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

واشترى الفايد نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم ورعاه حتى أصبح من أندية الدوري الممتاز قبل بيعه إلى الملياردير شاهد خان بقيمة مقدرة بلغت 300 مليون دولار.

الفندق الوحيد الذي بقي مع الفايد

واشترى الفايد أيضًا فندق ريتز باريس «Ritz Paris» بالعاصمة الفرنسية، الذي أعيد افتتاحه عام 2016، بعد تجديدات دامت 4 سنوات، وهو من أفخم الفنادق الفرنسية، وما زال ملك الفايد منذ عام 1979 حتى الآن.

كما يمتلك الفايد عددا من القلاع التاريخية في فرنسا واسكتلندا وعددا من القصور الفارهة، كما ذكرت وسائل الإعلام العالمية.

وصنَّفت مجلة فوربس محمد الفايد في المرتبة الـ12 ضمن قائمة أغنى أغنياء العرب بثورة قدرها 2 مليار دولار وفي المركز 1516 عالميًا.